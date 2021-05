Il CEO di ByteDance | la società che possiede TikTok | ha annunciato che si dimetterà alla fine dell’anno

(Di giovedì 20 maggio 2021) Zhang Yiming, il CEO e fondatore di, laproprietaria del social network, hain una lettera ai colleghi chedel 2021 sidal suo incarico: non lascerà però. A prendere il suo

Zhang Yiming , co - fondatore e CEO di ByteDance - casa madre di TikTok - nella giornata di ieri si è dimesso a sorpresa da ruolo di amministratore delegato della società. La notizia ha inizialmente fatto pensare a dei problemi ...Dimissioni a sorpresa per Zhang Yiming. Il co - fondatore di ByteDance (cui fa capo la popolare app di videoclip TikTok) ha annunciato che lascerà la carica di CEO e passerà a un nuovo ruolo entro la fine dell'anno concentrandosi sulla 'strategia a lungo ...Il giovane Zhang Yiming presidente e co-fondatore di ByteDance, società cinese proprietaria di TikTok, ha annunciato le dimissioni.