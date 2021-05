Il caso di cuochi e camerieri che non si trovano: 'Volete i lavoratori? Pagateli' (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli imprenditori denunciano il paradosso di non riuscire ad assumere stagionali e mettono nel mirino il reddito di cittadinanza. Il sindacato Anls racconta un'altra storia: 'Orari da sfruttamento e ... Leggi su today (Di giovedì 20 maggio 2021) Gli imprenditori denunciano il paradosso di non riuscire ad assumere stagionali e mettono nel mirino il reddito di cittadinanza. Il sindacato Anls racconta un'altra storia: 'Orari da sfruttamento e ...

Advertising

bfogli1 : RT @romatoday: Il caso di cuochi e camerieri che non si trovano: 'Volete i lavoratori? Pagateli' - emme_roberto : RT @romatoday: Il caso di cuochi e camerieri che non si trovano: 'Volete i lavoratori? Pagateli' - romatoday : Il caso di cuochi e camerieri che non si trovano: 'Volete i lavoratori? Pagateli' - PalermoToday : Il caso di cuochi e camerieri che non si trovano: 'Volete i lavoratori? Pagateli' - Today_it : Il caso di cuochi e camerieri che non si trovano: 'Volete i lavoratori? Pagateli' -