Il caso Berlusconi aggrava la politica di centrodestra: remake alle amministrative? (Di giovedì 20 maggio 2021) Il forzato forfait del Leader di “Forza Italia” ha costretto a fare un passo indietro agli esponenti dei partiti alle prossime elezioni. Nonostante abbia macchiato la sua prestazione politica, negli… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 20 maggio 2021) Il forzato forfait del Leader di “Forza Italia” ha costretto a fare un passo indietro agli esponenti dei partitiprossime elezioni. Nonostante abbia macchiato la sua prestazione, negli… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fattoquotidiano : STRASBURGO NON CAPISCE BERLUSCONI | Grazie! Grazie signori giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo! Sono… - LegaSalvini : *GIUSTIZIA, TELEFONATA SALVINI-BERLUSCONI* Telefonata affettuosa tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, nel giorn… - leggoit : #20maggio #rassegnastampa Sbarchi, appello all'Europa. Picco a maggio. Caso Rackete, assolta. #Berlusconi malato, c… - giuanlortista : @Dania Asia Argento o Fabrizio Corona (Berlusconi nel caso di rinuncia degli altri due). - italy983 : @petergomezblog Me la ricordo. L'unico caso in cui si è applicata retroattivamente la pena accessoria è stato il ca… -