Il Canzoniere Grecanico Salentino torna il 21 maggio con l’album “Meridiana”

Lecce. «L'immagine della Meridiana che misura il tempo usando la luce del sole e l'ombra che proietta era un forte simbolo per il nostro album sia sul tempo e sia sul vivere il nostro tempo al Sud». Lo ha detto Mauro Durante parlando del nuovo album "Meridiana" del Canzoniere Grecanico Salentino, in uscita oggi, coprodotto da Mauro Durante e Justin Adams per Ponderosa con il sostegno di Puglia Sounds. Questo progetto musicale vanta ospiti come Justin Adams, da anni il braccio destro di Robert Plant, che presta la sua chitarra in "Lu sittaturu" e "Tic e tac" e co-produce il disco insieme a Mauro Durante; la band newyorchese Red Baraat, Enzo Avitabile aggiunge la sua firma e talento in "Tic e tac", Valerio Combass degli Apres La Classe suona il basso elettrico in "Balla Nina" e "Tic e tac", e il ...

