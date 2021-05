IL 29 MAGGIO A FIRENZE APRE “ESTIVA” | MOSTRA DELL’ARTISTA EUGENIA SERAFINI

(Di giovedì 20 maggio 2021)– Costellazioni.L’esposizione, a cura del prof. Carlo Franza, sarà inaugurata alle ore 18 nel Salone del Glicine Plus Florence Hotel – Via Santa Caterina d’Alessandria, 15 – dal 29al 19 novembre 2021 In uno spazio ove alberga già il progetto “Scenari”, a, è ospitata la” con opere di. L’esposizione, ideata e curata dall’illustre storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, Prof. Carlo Franza, figura di piano internazionale, è una sorta di termometro della spettacolarità e della storicità dell’arte nuova, di un’arte che si fa veicolo di novelle idee scolpite nella cultura occidentale, di un’arte capace di rigenerare mondi e uomini, e si fa anche bussola in un mare di proposizioni della ...

Advertising

Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: #Covid Toscana, 20 maggio: 559 nuovi contagi - gaia_simonetti : RT @DarioNardella: Il @giroditalia passa per Firenze! Il 20 maggio la corsa rosa attraverserà la nostra città con una tappa dedicata a Gino… - yufalcediluna : RT @LisaS_1981: @Giulio_Firenze il #cielo di ieri sopra la provincia di Modena (19 maggio) - Giulio_Firenze : RT @LisaS_1981: @Giulio_Firenze il #cielo di ieri sopra la provincia di Modena (19 maggio) - MuseoBruschi : Sabato 22 maggio alle ore 17, su Facebook, il terzo appuntamento con i “Video incontri con gli amici della Casa Mus… -

Ultime Notizie dalla rete : MAGGIO FIRENZE

Si apre di nuovo il sipario del Teatro Della Pergola. Dal 19 al 23sarà in scena La Donna Volubile di Carlo Goldoni , per la regia di Marco Giorgetti . Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione Teatro Della Toscana e Oltrarno - Scuola di ...Esce su Netflix il 26Il divin codino , biopic sulla vita di Roberto Baggio che, seguendone la carriera calcistica, ... "Sono arrivato ae per due anni non ho giocato a causa dell'...Quest’anno l’Italia ospita per la prima volta il G20. Per elaborare le loro proposte i giovani dello Youth 20 hanno a loro disposizione esperienze di inclusione, sostenibilità, innovazione e nuove opp ...Sono 20 le figure food&beverage e ricevimento, tra cui cuochi, camerieri, baristi e receptionist, di cui il Gruppo Una è attualmente alla ricerca ...