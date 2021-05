“identità virtuali… al di là dello specchio”. Il nuovo libro di Anna Montella (Di giovedì 20 maggio 2021) In libreria fresco di stampa il nuovo libro di Anna Montella, edito da Ctl Editore e Libeccio Edizioni, con prefazione a cura della giornalista scrittrice Daniela Quieti. Pima dei social come li conosciamo oggi, c’erano le chat anonime. Un fenomeno che, con le sue caratteristiche di anonimato e la rarefazione della comunicazione interpersonale, offriva un terreno fertile alla sperimentazione di ruoli e identità fittizie. Il romanzo, liberamente ispirato al mondo della comunicazione virtuale, è ambientato in un luogo fantastico collocato nel periodo che si appartiene agli albori di internet, prima dell’avvento dei social così come li conosciamo oggi, quando le prime chat anonime irruppero nella quotidianità di una utenza numerosa e variegata quanto impreparata a gestirne e comprenderne ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 20 maggio 2021) In libreria fresco di stampa ildi, edito da Ctl Editore e Libeccio Edizioni, con prefazione a cura della giornalista scrittrice Daniela Quieti. Pima dei social come li conosciamo oggi, c’erano le chat anonime. Un fenomeno che, con le sue caratteristiche di anonimato e la rarefazione della comunicazione interpersonale, offriva un terreno fertile alla sperimentazione di ruoli efittizie. Il romanzo, liberamente ispirato al mondo della comunicazione virtuale, è ambientato in un luogo fantastico collocato nel periodo che si appartiene agli albori di internet, prima dell’avvento dei social così come li conosciamo oggi, quando le prime chat anonime irruppero nella quotidianità di una utenza numerosa e variegata quanto impreparata a gestirne e comprenderne ...

