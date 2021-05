Ibc presenta progetto ' Sostenibilità 2030'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Al via il', promosso per potenziare e consolidare l'approccio allaambientale e sociale delle 32mila imprese food e non food associate a Ibc - Associazione Industrie Beni di Consumo. Il portale '' erogherà gratuitamente un bouquet di strumenti (webinar, clip filmate, corsi interattivi, software per la rendicontazione, documenti) che ogni azienda potrà selezionare sulla base delle sue specifiche esigenze. Tra i temi trattati: rendicontazione ambientale, efficacia della comunicazione, accesso al credito agevolato, packaging sostenibile, protocolli di certificazione. Le imprese saranno coinvolte anche in un'attività di reporting che, in una prima fase, sarà focalizzata su risparmio idrico, ...