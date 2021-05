I quotidiani sportivi concordi: “Su Pessina era rigore e il gol di Kulusevski da annullare” (Di giovedì 20 maggio 2021) Una premessa doverosa: non si parli di furto. Piuttosto di episodi sfavorevoli in alcune situazioni che, alla fine dei conti, si sono rivelati decisivi. Quel che è certo, è che l’Atalanta può masticare amaro per la sconfitta in finale di Coppa Italia patita contro la Juventus mercoledì sera. Vero è che gli uomini di Gasperini hanno avuto la “colpa” di sparire dal match nella ripresa, chiuse senza nessun tiro in porta e senza vere e proprie occasioni da gol create, nonostante nel finale in campo ci fossero contemporaneamente Zapata, Muriel, Ilicic e Miranchuk, non proprio gente senza qualità tecniche. Però, a lasciare anche un pizzico di rabbia sono state due decisioni arbitrali non proprio felicissime del direttore di gara Massa, che non è stato nemmeno aiutato nel migliore dei modi da Valeri al Var. Nel mirino una serie di decisioni controverse soprattutto nel primo tempo, che hanno ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 maggio 2021) Una premessa doverosa: non si parli di furto. Piuttosto di episodi sfavorevoli in alcune situazioni che, alla fine dei conti, si sono rivelati decisivi. Quel che è certo, è che l’Atalanta può masticare amaro per la sconfitta in finale di Coppa Italia patita contro la Juventus mercoledì sera. Vero è che gli uomini di Gasperini hanno avuto la “colpa” di sparire dal match nella ripresa, chiuse senza nessun tiro in porta e senza vere e proprie occasioni da gol create, nonostante nel finale in campo ci fossero contemporaneamente Zapata, Muriel, Ilicic e Miranchuk, non proprio gente senza qualità tecniche. Però, a lasciare anche un pizzico di rabbia sono state due decisioni arbitrali non proprio felicissime del direttore di gara Massa, che non è stato nemmeno aiutato nel migliore dei modi da Valeri al Var. Nel mirino una serie di decisioni controverse soprattutto nel primo tempo, che hanno ...

