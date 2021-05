I profitti dei vaccini anti-Covid hanno creato nove nuovi miliardari: chi sono (Di giovedì 20 maggio 2021) La pandemia di Covid-19 ha generato una crisi economica mondiale che ha prodotto effetti devastanti in molti Paesi. Dal lato opposto però, come purtroppo era facile prevedere, la produzione di vaccini e la corsa delle varie case farmaceutiche ha fatto sì che si generasse nuova ricchezza per pochi. Secondo il gruppo ‘The People’s Vaccine Alliance’, una rete di organizzazioni ed attivisti che si battono per l’abolizione dei brevetti sui sieri, i profitti generati dai vaccini anti-Covid hanno creato almeno nove neomiliardari a livello mondiale. “Tra loro i nuovi nove miliardari hanno una ricchezza netta combinata di 19,3 miliardi di ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) La pandemia di-19 ha generato una crisi economica mondiale che ha prodotto effetti devastin molti Paesi. Dal lato opposto però, come purtroppo era facile prevedere, la produzione die la corsa delle varie case farmaceutiche ha fatto sì che si generasse nuova ricchezza per pochi. Secondo il gruppo ‘The People’s Vaccine Alliance’, una rete di organizzazioni ed attivisti che si battono per l’abolizione dei brevetti sui sieri, igenerati daialmenoneoa livello mondiale. “Tra loro iuna ricchezza netta combinata di 19,3 miliardi di ...

