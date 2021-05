I lavoratori del porto di Napoli bloccano le armi destinate in Israele: “No al genocidio palestinese” (Di giovedì 20 maggio 2021) La città di Napoli dice “no”al genocidio del popolo palestinese. In particolare, i lavoratori del porto partenopeo hanno deciso di bloccare le esportazioni di armi destinate in Israele. Si sono mobilitati i lavoratori del porto di Napoli aderenti alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 maggio 2021) La città didice “no”aldel popolo. In particolare, idelpartenopeo hanno deciso di bloccare le esportazioni diin. Si sono mobilitati ideldiaderenti alla L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

