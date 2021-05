Advertising

orizzontescuola : I genitori sostengano sempre il lavoro dei docenti. Lettera -

Ultime Notizie dalla rete : genitori sostengano

Orizzonte Scuola

... ma anche quelli degli adulti che condividono con loro le sfide di questo periodo:e ... ma anche di sentire accanto a sé adulti che li capiscano, lie accompagnino, anche nell'...E' inaccettabile che alcunidi fatto non siano messi nelle condizioni di poter liberamente ... favoriscano la conciliazione edavvero l'occupazione femminile", concludono i tre ...Cgil, Cisl e Uil chiedono che si vada incontro alle famiglie e ai ragazzi: “La Provincia garantisca libertà di scelta sui servizi estivi e abbatta per tutti il costo“ VIDEO "Ecco perché abbiamo deciso ...La pandemia ha scolpito su di noi i suoi effetti. Individuarli e capirli per poi riprendere la vita è un passo essenziale. Per questo... Scopri di più ...