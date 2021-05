I genitori e la sorella di Renzi rinviati a giudizio per false fatture

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tizianoe Laura Bovoli, idi Matteo, e laMatilde vanno a processo per reati fiscali relativi alla conduzione della società di famiglia Eventi 6 srl. Lo ha stabilito il giudice Federico Zampaoli al termine dell’udienza preliminare. La procura ha ribadito le accuse di dichiarazione fraudolenta con uso diper operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi percepiti. La prima udienza davanti al tribunale di Firenze si svolgerà nel marzo del 2022. Tizianova a processo come amministratore di fatto della Eventi 6, società di servizi con sede a Rignano sull’Arno (Firenze). La moglie Laura Bovoli invece come legale rappresentante della srl. Anche Matildeva acome legale ...

Il Fatto Quotidiano

Tiziano Renzi, Laura Bovoli e la figlia Matilde Renzi vanno a processo per reati fiscali relativi alla conduzione della società di famiglia Eventi 6 srl. Lo ha stabilito il giudice Federico Zampaoli a ...I genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, e la sorella Matilde Renzi, vanno a processo per reati fiscali relativi alla conduzione della società di famiglia Eventi 6 srl. Lo ha stabilit ...