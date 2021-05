I film da non perdere del 19° Florence Korea Film Fest (Di giovedì 20 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=nqlx49KaWOA Ci voleva l’Oscar per miglior Film a Parasite di Bong Joon-ho dell’anno scorso e quello come miglior attrice non protagonista a Yoo Yeon-jeong in Minari per attirare l’attenzione del grande pubblico verso il cinema coreano. Il Florence Korea Film Fest – che si tiene in forma fisica dal 21 al 28 maggio a Firenze e online su Mymovies.it – lo celebra da quasi vent’anni, sulla scia della Hallyu (la nouvelle vague coreana), la renaissance artistica del Paese avvenuta a partire da fine Millennio (in coincidenza con lo sfiorire del cinema di Hong Kong) che ha permesso a cineasti come Park Chan-wook (Joint Security Area, Thirst, Bad Boy) Bong Joong-ho (Mother, Memories of Murder, Parasite), Jang Jin (Guns and Talks), Kim Jee-woon ... Leggi su wired (Di giovedì 20 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=nqlx49KaWOA Ci voleva l’Oscar per migliora Parasite di Bong Joon-ho dell’anno scorso e quello come miglior attrice non protagonista a Yoo Yeon-jeong in Minari per attirare l’attenzione del grande pubblico verso il cinema coreano. Il– che si tiene in forma fisica dal 21 al 28 maggio a Firenze e online su Mymovies.it – lo celebra da quasi vent’anni, sulla scia della Hallyu (la nouvelle vague coreana), la renaissance artistica del Paese avvenuta a partire da fine Millennio (in coincidenza con lo sfiorire del cinema di Hong Kong) che ha permesso a cineasti come Park Chan-wook (Joint Security Area, Thirst, Bad Boy) Bong Joong-ho (Mother, Memories of Murder, Parasite), Jang Jin (Guns and Talks), Kim Jee-woon ...

Advertising

OptiMagazine : #Morrison di Federico Zampaglione, tante luci e un'ombra - Il suo film è arrivato oggi nelle sale cinematografiche… - Deiana_Luca9 : @horusarcadia E grande attrice non protagonista che a distanza di decenni da quel film ebbe una parte e sontuosa in… - ayellowlamp : la mia villain origin story sono le relazioni romantiche in film/libri/serie tv dove un personaggio che conosciamo… - direwoIfed : RT @adoringcinema: E LOGAN LERMAN AS PERCY JACKSON DOVE LO LASCIAMO? un'opportunità sprecata per avere dei film stupendi, io ancora non me… - devfenceless_ : @samwiilson_ SENTI NON HA MAI VISTO I FILM DELLA MARVEL ED È STUPIDO OK? -