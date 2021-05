I dati sui vaccini in Campania in tempo reale: è online la nuova piattaforma della Regione (Di giovedì 20 maggio 2021) tempo di lettura: < 1 minutoÈ attiva da oggi la piattaforma online della Regione Campania per l’aggiornamento in tempo reale dei dati delle vaccinazioni. La nuova schermata è stata adottata per consentire la consultazione sia in ordine alle dosi ricevute dalla Regione sia in relazione alle somministrazioni anche per categorie. Alleghiamo lo screen shot della situazione alle ore 12.30 e il link dal quale è possibile visualizzare i dati in progress in qualsiasi momento. Come si vede anche dalla piattaforma, i dati di sintesi delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12.30 del 20 maggio 2021 sono i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021)di lettura: < 1 minutoÈ attiva da oggi laper l’aggiornamento indeidelle vaccinazioni. Laschermata è stata adottata per consentire la consultazione sia in ordine alle dosi ricevute dallasia in relazione alle somministrazioni anche per categorie. Alleghiamo lo screen shotsituazione alle ore 12.30 e il link dal quale è possibile visualizzare iin progress in qualsiasi momento. Come si vede anche dalla, idi sintesi delle vaccinazioni inaggiornati alle ore 12.30 del 20 maggio 2021 sono i ...

