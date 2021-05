I dati della Fondazione Gimbe: la strategia del 'rischio ragionato' sta funzionando (Di giovedì 20 maggio 2021) Le cifre della pandemia stanno dando ragione al governo, grazie a una buona campagna di vaccinazione e la gradualità nelle riaperture. Secondo Nino Cartabellotta e i dati della Fondazione Gimbe, "ad ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 maggio 2021) Le cifrepandemia stanno dando ragione al governo, grazie a una buona campagna di vaccinazione e la gradualità nelle riaperture. Secondo Nino Cartabellotta e i, "ad ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 5.506 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «A livello fisico stiamo molto bene. E questo è confermato dai dati che raccogliamo in partita e… - borghi_claudio : Un mese e mezzo dall'apertura delle scuole, tre settimane dal ritorno delle zone gialle, dei ristoranti e della lib… - Rolfi39 : RT @paololattanzio: Durante la chiusura delle scuole, i dati indicano come siano state soprattutto le donne ad occuparsi della cura dei fig… - tex973 : RT @BaddHandss: @officialmaz @rai2 ieri è stato un spettacolo televisivo indegno, all'inizio ero contento perché non c'era #Varriale ??, ma… -