I convocati della Scozia per Euro2020 (Di giovedì 20 maggio 2021) Euro2020 è ormai alle porte, con la competizione che sta per partire dopo essere stata rinviata di un anno. L'attesa è davvero tanta, con le varie squadre Nazionali che in questi giorni stanno rendendo pubbliche le rose dei calciatori che saranno a disposizione dei CT per il torneo. In queste ore è arrivata anche l'ufficialità de, con la squadra inserita nel gruppo D con Inghilterra, Croazia e Repubblica Ceca. CHI SONO ? Nelle scorse ore è arrivata la lista ufficiale de diramata dal CT Steve Clarke. Il commissario tecnico ha convocato come portieri Craig Gordon (Heart of Midlothian), David Marshall (Derby County), Jon McLaughlin (Rangers); come difensori Liam Cooper (Leeds), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (K.V. Oostende), Scott McKenna (Nottingham Forest), Stephen O'Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy ...

