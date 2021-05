I convocati della Croazia per Euro2020 (Di giovedì 20 maggio 2021) Con l’avvicinarsi della fine della stagione si avvicina anche l’inizio dell’Europeo, rimandato la scorsa estate e che finalmente a giugno potrà cominciare. La Croazia, inserita nel gruppo D con Inghilterra, Scozia e Repubblica Ceca, cercherà come negli ultimi anni di dare battaglia e rendersi protagonista. Di seguito la lista de. CHI SONO ? Nelle scorse ore è arrivata la lista de di Dalic. I calciatori che giocheranno con la maglia croata sono: Kalinic (Aston Villa), Livakovic (Dinamo Zagabria), Sluga (Luton) come portieri, Vida (Besiktas), Lovren (Zenit), Vrsaljko (Atletico Madrid), Barisic (Koper), Caleta-Car (Marsiglia), Juranovic (Legia Varsavia), Bradaric (Lilla), Skoric (Osijek), Gvardiol (Dinamo Zagabria) come difensori, Modric (Real Madrid), Kovavic (Chelsea), Brozovic (Inter), Badelj (Genoa), Pasalic (Atalanta), Vlasic ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) Con l’avvicinarsifinestagione si avvicina anche l’inizio dell’Europeo, rimandato la scorsa estate e che finalmente a giugno potrà cominciare. La, inserita nel gruppo D con Inghilterra, Scozia e Repubblica Ceca, cercherà come negli ultimi anni di dare battaglia e rendersi protagonista. Di seguito la lista de. CHI SONO ? Nelle scorse ore è arrivata la lista de di Dalic. I calciatori che giocheranno con la maglia croata sono: Kalinic (Aston Villa), Livakovic (Dinamo Zagabria), Sluga (Luton) come portieri, Vida (Besiktas), Lovren (Zenit), Vrsaljko (Atletico Madrid), Barisic (Koper), Caleta-Car (Marsiglia), Juranovic (Legia Varsavia), Bradaric (Lilla), Skoric (Osijek), Gvardiol (Dinamo Zagabria) come difensori, Modric (Real Madrid), Kovavic (Chelsea), Brozovic (Inter), Badelj (Genoa), Pasalic (Atalanta), Vlasic ...

