Hotel Villa Pamphili: il nuovo urban resort a Roma (Di giovedì 20 maggio 2021) Dovremmo tornare subito a Roma, per riviverne la bellezza, l’arte, la storia, ma anche per provare un albergo che scardina ogni luogo comune sul già visto e già provato in fatto di ospitalità nella capitale: il nuovo Hotel Villa Pamphili. Nella Valle Dei Casali, cuore verde della città, gli appassionati lo conoscono da tempo come mecca dello sport dato che per anni è stato il quartier generale degli Internazionali di Tennis e del Golden Gala, il palcoscenico di Bolt e di Nadal, e ora riapre completamente rinnovato – con la società di gestione alberghiera italiana Aries Group – con la bellezza, i servizi, il lusso di un sofisticato urban resort. Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Dovremmo tornare subito a Roma, per riviverne la bellezza, l’arte, la storia, ma anche per provare un albergo che scardina ogni luogo comune sul già visto e già provato in fatto di ospitalità nella capitale: il nuovo Hotel Villa Pamphili. Nella Valle Dei Casali, cuore verde della città, gli appassionati lo conoscono da tempo come mecca dello sport dato che per anni è stato il quartier generale degli Internazionali di Tennis e del Golden Gala, il palcoscenico di Bolt e di Nadal, e ora riapre completamente rinnovato – con la società di gestione alberghiera italiana Aries Group – con la bellezza, i servizi, il lusso di un sofisticato urban resort.

Advertising

loveyourfaults : Come è la villa dei Mapelli Mozzi quella? ?? quando ci sono passata vicino pensavo fosse un vecchio hotel, o al mass… - chiumi62 : @annapres70 Io ti consiglio Hotel Regina Margherita si sta bene vicino al centro e al porto. Se vuoi proprio zona m… - allhotelbali : #hotel #bali #balihotel #discount Promo Hotel Di Bali Villa Casis - allhotelbali : #hotel #bali #balihotel #discount Promo Hotel Di Bali Villa Casis - martib10_ : RT @deliux9: @RInternazional2 Oppure in qualche McDonald. Come ha detto Ausilio il valore di Villa Bellini è aumentato e per come siamo mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Hotel Villa Il fascino delle dimore storiche apre le porte ... Villa La Costaglia a Quarrata , Villa Guardatoia a Pescia e, per la prima volta soltanto al ... Magica Magia per il direttore degli Uffizi Nuovo punto informativo per gli itinerari sacri "4 Hotel" della ...

Capri: da questo weekend riapre Villa San Michele ...sull'isola azzurra i fan inseguono il rapper Sfera Ebbasta TOP L'Excelsior Parco di Capri è il migliore Boutique Hotel al... Dichiara Kristina Kappelin, sovrintendente e console on. di Svezia: 'Villa ...

Marco Ercoli, Notturno – Art Hotel Villa Fiorella ExibArt Clooney fa sessanta e apre la sua villa a una coppia di fan Lo splendido sessantenne George Clooney ha scelto di celebrare il traguardo del suo importante compleanno in maniera originale. Aprendo cioè le porte della prestigiosa e ambita Villa Oleandra, la sple ...

Bruno Barbieri si immerge nel clima fiabesco degli hotel toscani Bruno Barbieri 4 hotel 2021: la seconda tappa sarà in Toscana, dal tema “C’era una volta – strutture alberghiere nelle dimore ...

...La Costaglia a Quarrata ,Guardatoia a Pescia e, per la prima volta soltanto al ... Magica Magia per il direttore degli Uffizi Nuovo punto informativo per gli itinerari sacri "4" della ......sull'isola azzurra i fan inseguono il rapper Sfera Ebbasta TOP L'Excelsior Parco di Capri è il migliore Boutiqueal... Dichiara Kristina Kappelin, sovrintendente e console on. di Svezia: '...Lo splendido sessantenne George Clooney ha scelto di celebrare il traguardo del suo importante compleanno in maniera originale. Aprendo cioè le porte della prestigiosa e ambita Villa Oleandra, la sple ...Bruno Barbieri 4 hotel 2021: la seconda tappa sarà in Toscana, dal tema “C’era una volta – strutture alberghiere nelle dimore ...