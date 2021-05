Honor torna nella lista dei clienti di Qualcomm | 778G sarà sulla serie 50HDblog it

Advertising

HDblog : Honor torna nella lista dei clienti di Qualcomm: 778G sarà sulla serie 50 -

Ultime Notizie dalla rete : Honor torna

HDblog

... il cui annuncio sarebbe ormai imminente: L'accordo trae Qualcomm è iniziato lo scorso gennaio, dopo la separazione voluta da Huawei per consentire la sopravvivenza del brand.ha ...... 256GB SSD) - Argento 999.00 ? Compra ora - 28% Apple AirPods Pro 199.99 ? Compra oraa meno ...SOTTO I 100 EURO QUI LE TIMBERLAND SOTTO I 100 EURO QUI LE REEBOK SOTTO I 100 EURO - 21%...Nelle scorse ore, Qualcomm Technologies ha ufficializzato il suo ennesimo processore, lo Snapdragon 778G 5G che, come si legge nel comunicato stampa, "è stato realizzato per alimentare diversi disposi ...Honor MagicWatch 2 è in sconto lampo su Amazon! Nella giornata di oggi potete trovare il recente smartwatch a marchio Honor in sconto ...