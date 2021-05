Hocus Pocus 2: confermato il ritorno delle star nel sequel in arrivo su Disney+ nel 2022 (Di giovedì 20 maggio 2021) Disney ha confermato ufficialmente la produzione di Hocus Pocus 2 e il ritorno delle protagoniste nel film in arrivo nel 2022. La produzione di Hocus Pocus 2 è stata ufficializzata e il sequel del film cult arriverà su Disney+ nel 2022. Lo studio ha inoltre confermato il ritorno delle tre protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nel nuovo capitolo della storia dedicata alle sorelle Winifred, Sarah e Mary Sanderson. In Hocus Pocus 2 la storia prenderà il via quando tre ragazzine fanno apparire le sorelle Sanderson a Salem, nel presente. Alla regia ci sarà Anne Fletcher che si ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021) Disney haufficialmente la produzione di2 e ilprotagoniste nel film innel. La produzione di2 è stata ufficializzata e ildel film cult arriverà sunel. Lo studio ha inoltreiltre protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nel nuovo capitolo della storia dedicata alle sorelle Winifred, Sarah e Mary Sanderson. In2 la storia prenderà il via quando tre ragazzine fanno apparire le sorelle Sanderson a Salem, nel presente. Alla regia ci sarà Anne Fletcher che si ...

