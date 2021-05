Hockey prato: raduno a Bra per la Nazionale femminile in vista degli Europei. Le convocate di Roberto Carta (Di giovedì 20 maggio 2021) raduno importantissimo per la Nazionale femminile di Hockey su prato. Le azzurre, infatti, si ritroveranno in questi giorni, fino al 29 maggio, in quel di Bra (Piemonte) per preparare al meglio la manifestazione più importante dell’anno, gli Europei, che scatteranno il prossimo 5 giugno (esordio per l’Italia il giorno successivo). Roberto Carta, ct della Nazionale, ha convocato ventuno atlete dalle quali uscirà ovviamente la rosa per la manifestazione continentale. Foto: FIH Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)importantissimo per ladisu. Le azzurre, infatti, si ritroveranno in questi giorni, fino al 29 maggio, in quel di Bra (Piemonte) per preparare al meglio la manifestazione più importante dell’anno, gli, che scatteranno il prossimo 5 giugno (esordio per l’Italia il giorno successivo)., ct della, ha convocato ventuno atlete dalle quali uscirà ovviamente la rosa per la manifestazione continentale. Foto: FIH

Advertising

IdeawebTV : Raduno Italia/F di Hockey su prato a Bra. Tiddi: “Sarà un Europeo combattuto e uno step per le qualificazioni al Mo… - VoceDelTrentino : Riva del Garda e il Trentino di nuovo in finale nazionale per l’hockey su prato - - IdeawebTV : Raduno Italia/F di Hockey su prato a Bra. Coach Carta: “Siamo nel regno di questo sport! Dovere e grande orgoglio i… - 4n1mo51t1som1n4 : @Sig_Ceretti E nn hai mai giocato a hockey su prato o polo o golf? - hockey_yel_red : RT @noitre32: Lavoro nero a Prato, operai africani presi a cinghiate dai padroni cinesi -