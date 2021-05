Hockey ghiaccio, Mondiali Riga 2021: Italia pronta all’esordio (Di giovedì 20 maggio 2021) La Nazionale maschile di Hockey su ghiaccio è pronta all’esordio ai Mondiali di Riga 2021. Dopo il lungo raduno, costellato di problemi, l’Italia tornerà in pista venerdì 21 maggio, prima giornata di gare alla rassegna iridata Top Division. Gli azzurri esordiranno contro la Germania (sfida in programma alle ore 16.15 locali, 15.15 Italiane). La squadra tricolore sarà guidata da Giorgio De Bettin e Fabio Armani, con l’head coach Greg Ireland costretto a coordinare le operazioni da remoto a causa della positività al Covid-19. Lo stesso gruppo di atleti presenta diverse assenze pesanti e tanti esordienti. Non ci saranno infatti, causa infortunio, Giovanni Morini, Diego Kostner e Marco Insam, mentre a causa del Covid-19 ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) La Nazionale maschile disuaidi. Dopo il lungo raduno, costellato di problemi, l’tornerà in pista venerdì 21 maggio, prima giornata di gare alla rassegna iridata Top Division. Gli azzurri esordiranno contro la Germania (sfida in programma alle ore 16.15 locali, 15.15ne). La squadra tricolore sarà guidata da Giorgio De Bettin e Fabio Armani, con l’head coach Greg Ireland costretto a coordinare le operazioni da remoto a causa della positività al Covid-19. Lo stesso gruppo di atleti presenta diverse assenze pesanti e tanti esordienti. Non ci saranno infatti, causa infortunio, Giovanni Morini, Diego Kostner e Marco Insam, mentre a causa del Covid-19 ...

