“Ho rischiato di morire”. Covid, l’attrice lo confessa solo ora. “Per due mesi ho vissuto così” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Ho temuto davvero di non farcela. Il mio medico, a un certo punto, mi ha pregata di andare all’ospedale, perché le mie condizioni stavano rapidamente peggiorando. Non me la sono sentita, gli ho risposto che avrei preferito morire a casa”. Un’intervista a cuore aperto rilasciata al settimanale a Vanity Fair. Una lotta, quella contro il Covid, dalla quale non si è ancora pienamente ripresa e che l’ha costretta a un isolamento di due mesi. Chiusa in una stanza della casa londinese dove vive con il marito, François-Henri Pinault, e la figlia tredicenne Valentina. Un’esperienza terribile prima di tornare al lavoro lo scorso aprile sul set di House of Gucci dove interpreta una chiaroveggente condannata per aver aiutato Patrizia Reggiani (interpretata da Lady Gaga) ad organizzare, nel 1995, l’omicidio dell’ex marito, Mauricio Gucci: “È stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) “Ho temuto davvero di non farcela. Il mio medico, a un certo punto, mi ha pregata di andare all’ospedale, perché le mie condizioni stavano rapidamente peggiorando. Non me la sono sentita, gli ho risposto che avrei preferitoa casa”. Un’intervista a cuore aperto rilasciata al settimanale a Vanity Fair. Una lotta, quella contro il, dalla quale non si è ancora pienamente ripresa e che l’ha costretta a un isolamento di due. Chiusa in una stanza della casa londinese dove vive con il marito, François-Henri Pinault, e la figlia tredicenne Valentina. Un’esperienza terribile prima di tornare al lavoro lo scorso aprile sul set di House of Gucci dove interpreta una chiaroveggente condannata per aver aiutato Patrizia Reggiani (interpretata da Lady Gaga) ad organizzare, nel 1995, l’omicidio dell’ex marito, Mauricio Gucci: “È stato ...

