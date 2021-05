"Ho messo la corda su quel traliccio". Anche Del Debbio di sasso: tentato suicidio, sconvolgente in diretta | Video (Di giovedì 20 maggio 2021) "Io su quel traliccio avevo piazzato una corda". Filippo, fierista, racconta a Dritto e rovescio la sua disperazione da vittima economica di lockdown e chiusure da Coronavirus e Paolo Del Debbio ascolta in silenzio. L'uomo è nel suo capannone, in lacrime, e in collegamento con Rete 4 spiega il fondo toccato in questi mesi: "Io qua ci sono venuto solo 3 volte. La prima per portare tutta la merce e i mezzi, cinque furgoni. La seconda a gennaio - prosegue con la voce tremante -, avevo piazzato una corta su quel traliccio ed ero salito su quel furgone". Il tentativo di suicidio come gesto estremo, tra la rassegnazione e la protesta nei confronti di uno Stato che è sembrato a lungo indifferente alle sorti di chi non poteva più lavorare, per legge. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) "Io suavevo piazzato una". Filippo, fierista, racconta a Dritto e rovescio la sua disperazione da vittima economica di lockdown e chiusure da Coronavirus e Paolo Delascolta in silenzio. L'uomo è nel suo capannone, in lacrime, e in collegamento con Rete 4 spiega il fondo toccato in questi mesi: "Io qua ci sono venuto solo 3 volte. La prima per portare tutta la merce e i mezzi, cinque furgoni. La seconda a gennaio - prosegue con la voce tremante -, avevo piazzato una corta sued ero salito sufurgone". Il tentativo dicome gesto estremo, tra la rassegnazione e la protesta nei confronti di uno Stato che è sembrato a lungo indifferente alle sorti di chi non poteva più lavorare, per legge. ...

