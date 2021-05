Guerra legale nel M5s, il Tribunale di Cagliari nomina un nuovo rappresentante al posto di Demurtas (Di giovedì 20 maggio 2021) Da oggi Silvio Demurtas, l’avvocato che si era visto affidare la titolarità legale del M5s dopo aver vinto un ricorso contro Vito Crimi, non rappresenta più il Movimento. Il Tribunale di Cagliari ha infatti accolto l’istanza del M5s, che ne aveva chiesto la revoca. E ha nominato un nuovo rappresentante legale, l’avvocato Gianluigi Perra. Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè, legali di Carla Cuccu, la consigliera regionale sarda la cui espulsione dal M5s ha fatto esplodere la Guerra legale sulla leadership tra Giuseppe Conte e Davide Casaleggio, la considerano comunque una vittoria: «Il provvedimento conferma la necessità che il M5s sia rappresentato, nel procedimento d’impugnazione promosso da Cuccu, da un curatore ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) Da oggi Silvio, l’avvocato che si era visto affidare la titolaritàdel M5s dopo aver vinto un ricorso contro Vito Crimi, non rappresenta più il Movimento. Ildiha infatti accolto l’istanza del M5s, che ne aveva chiesto la revoca. E hato un, l’avvocato Gianluigi Perra. Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè, legali di Carla Cuccu, la consigliera regionale sarda la cui espulsione dal M5s ha fatto esplodere lasulla leadership tra Giuseppe Conte e Davide Casaleggio, la considerano comunque una vittoria: «Il provvedimento conferma la necessità che il M5s sia rappresentato, nel procedimento d’impugnazione promosso da Cuccu, da un curatore ...

