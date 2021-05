Gualtieri: al lavoro su ‘Recovery Roma’, serve protagonismo (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “Abbiamo iniziato a lavorare su quello che ho chiamato Recovery Roma. Nel Recovery plan ci sono alcune risorse già assegnate, parlo dei 500 milioni per caput mundi, ma poi ci sono risorse per chi presenterà progetti adeguati.” “Penso al Biogas, all’economia circolare, ai 6 milioni di alberi da piantare e Roma dovrà essere tra le città che pianteranno più alberi. ci sono tanti asili nido da costruire, scuole da rendere energeticamente efficienti. Ci sono le infrastrutture locali, l’assistenza territoriale e la telemedicina. Per tutto questo, però, serve protagonisimo attivo”. Così il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per Roma, Roberto Gualtieri, in diretta su Radio Immagina. Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “Abbiamo iniziato a lavorare su quello che ho chiamato Recovery Roma. Nel Recovery plan ci sono alcune risorse già assegnate, parlo dei 500 milioni per caput mundi, ma poi ci sono risorse per chi presenterà progetti adeguati.” “Penso al Biogas, all’economia circolare, ai 6 milioni di alberi da piantare e Roma dovrà essere tra le città che pianteranno più alberi. ci sono tanti asili nido da costruire, scuole da rendere energeticamente efficienti. Ci sono le infrastrutture locali, l’assistenza territoriale e la telemedicina. Per tutto questo, però,protagonisimo attivo”. Così il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per Roma, Roberto, in diretta su Radio Immagina.

