Green pass | durata diversa a seconda del vaccino ricevuto

All'articolo 14 del decreto approvato lunedì e pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale, si legge infatti che "la certificazione verde Covid-19 ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale". Il comma 2 specifica che il Green pass viene rilasciato anche "contestualmente alla somministrazione della prima dose e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale". Ciò comporta che chi riceverà AstraZeneca avrà un Green pass valido praticamente per un anno: le indicazioni di Aifa sono che tra la prima e la seconda inoculazione del siero trascorrano tra le dieci e le dodici settimane, dunque chi ad esempio dovesse ricevere la prima dose il 1° giugno usufruirebbe del certificato a partire dal 16 ...

GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - Agenzia_Ansa : Green pass valido per 9 mesi. La durata della 'certificazione verde covid-19' a partire dal completamento del ciclo… - HDblog : RT @HDblog: Green Pass validi per 9 mesi dopo il vaccino: le novità del Decreto riaperture - anto_citriniti : RT @LucianoBarraCar: 1. Una restrizione molto invasiva (il green pass), basata sulla presunzione legale assoluta di un gravissimo pericolo… -