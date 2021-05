Grave lutto per Serena Rossi. La foto postata dice tutto (Di giovedì 20 maggio 2021) Serena Rossi, attrice e conduttrice italiana, ha reso noto nelle scorse ore di essere stata colpita da un Grave lutto, di aver perso una persona speciale nella sua vita di cui aveva parlato recentemente, commuovendosi, durante la conduzione del suo programma di successo Canzone Segreta. La cara nonna Si tratta della cara nonna, che ha voluto salutare postando una vecchia foto con la scritta: Radici. Per dare voce al suo dolore ha poi postato un cielo azzurro con l’eloquente didascalia: Neanche la più grande distanza riuscirà mai a separare i cuori di una famiglia unita In tanti i commenti dei follower che appresa la notizia le hanno voluto dimostrare vicinanza e solidarietà, del tipo: Ora la tua cara nonna raggiungerà il tuo caro nonno e insieme ti proteggeranno. Un ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 20 maggio 2021), attrice e conduttrice italiana, ha reso noto nelle scorse ore di essere stata colpita da un, di aver perso una persona speciale nella sua vita di cui aveva parlato recentemente, commuovendosi, durante la conduzione del suo programma di successo Canzone Segreta. La cara nonna Si tratta della cara nonna, che ha voluto salutare postando una vecchiacon la scritta: Radici. Per dare voce al suo dolore ha poi postato un cielo azzurro con l’eloquente didascalia: Neanche la più grande distanza riuscirà mai a separare i cuori di una famiglia unita In tanti i commenti dei follower che appresa la notizia le hanno voluto dimostrare vicinanza e solidarietà, del tipo: Ora la tua cara nonna raggiungerà il tuo caro nonno e insieme ti proteggeranno. Un ...

