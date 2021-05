Gran Bretagna, su Tinder arriva la spunta blu per chi è vaccinato: “Convincerà i giovani” (Di giovedì 20 maggio 2021) Londra, 20 mag – Tinder e altre app di dating potrebbero essere utilizzate per incoraggiare l’utilizzo del vaccino Covid tra le giovani generazioni: chi lo fa potrà ottenere maggiori “punti” sull’app e una spunta blu. Tinder e la pubblicità e al vaccino Fonti del governo in Gran Bretagna confermano questa idea “geniale” che spera di incoraggiare la campagna di vaccinazione. In questo modo, anche i più giovani di 30 anni si sentiranno più propensi a fare il vaccino nelle prossime due settimane. I giovani più scettici Circa il 95% degli ultrasessantenni in Gran Bretagna si è già fatto avanti. Ma il ministero della Salute britannico teme che i giovani adulti – che corrono un rischio molto inferiore di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 maggio 2021) Londra, 20 mag –e altre app di dating potrebbero essere utilizzate per incoraggiare l’utilizzo del vaccino Covid tra legenerazioni: chi lo fa potrà ottenere maggiori “punti” sull’app e unablu.e la pubblicità e al vaccino Fonti del governo inconfermano questa idea “geniale” che spera di incoraggiare la campagna di vaccinazione. In questo modo, anche i piùdi 30 anni si sentiranno più propensi a fare il vaccino nelle prossime due settimane. Ipiù scettici Circa il 95% degli ultrasessantenni insi è già fatto avanti. Ma il ministero della Salute britannico teme che iadulti – che corrono un rischio molto inferiore di ...

