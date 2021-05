Governo: Tajani, 'vanno fatte riforme fisco, giustizia e Pa' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Siamo convinti che le riforme vadano fatte: fisco, giustizia, Pubblica amministrazione". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa per presentare le proposte al Dl sostegni 2. "Abbiamo grande fiducia nel presidente Draghi -ha aggiunto- e faremo di tutto per fornirgli il maggior numero di idee e di progetti". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Siamo convinti che levadano, Pubblica amministrazione". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio, nel corso di una conferenza stampa per presentare le proposte al Dl sostegni 2. "Abbiamo grande fiducia nel presidente Draghi -ha aggiunto- e faremo di tutto per fornirgli il maggior numero di idee e di progetti".

