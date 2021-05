Golf, PGA Tour: niente mascherina anti-Covid per i giocatori vaccinati (Di giovedì 20 maggio 2021) Via le mascherine anti Covid-19 dal volto dei giocatori vaccinati. Il PGA Tour di Golf si adegua alle linee guida, annunciate da Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, contro il coronavirus. A partire dal Charles Schwab Challenge, in programma dal 27 al 30 maggio a Fort Worth, in Texas, decade – per i Golfisti e gli addetti ai lavori completamente vaccinati – l’obbligo di indossare la protezione. Il PGA Tour che si prepara a tornare alla normalità grazie alla campagna vaccinale negli Stati Uniti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Via le mascherine-19 dal volto dei. Il PGAdisi adegua alle linee guida, annunciate da Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, contro il coronavirus. A partire dal Charles Schwab Challenge, in programma dal 27 al 30 maggio a Fort Worth, in Texas, decade – per iisti e gli addetti ai lavori completamente– l’obbligo di indossare la protezione. Il PGAche si prepara a tornare alla normalità grazie alla campagna vaccinale negli Stati Uniti. SportFace.

