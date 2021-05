Golf | Jordan Spieth | vincerà il PGA Championship?

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il giocatore statunitense è reduce da ottimi piazzamenti ed una vittoria e sta attraversando un momento di forma invidiabile. Questa settimana si giocherà il secondo major stagionale,riuscirà a vincerlo?: i successi nei major Per il giocatore statunitense per riuscire a completare il grande slam alla carriera, cioè vincere tutti e quattro i major, manca solamente e il PGA. Ha infatti vinto il Masters di Augusta nel 2015 dopo essere arrivato secondo nel 2014. Qualche mese dopo nello stesso anno ha anche vinto lo U.S. Open, tutto questo a soli 22 anni. Per il major successivo, l’Openha dovuto aspettare il 2017 quando ha superato il connazionale Matt Kuchar di tre colpi. Da quel momento però...

Golf: J.J. Spaun e Jordan Spieth guidano l'AT&T Byron Nelson dopo il primo giro

Nel South Carolina, a ospitare il secondo Major 2021 delmaschile per la seconda volta nella ... ma è un'occasione grande anche perSpieth che punta a completare il Grande Slam per ...È tornato in forma e competitivo, dopo un periodo nero, ancheSpieth (secondo nel 2015) che ... Il torneo viene trasmesso in diretta su SKY Sport , che garantisce una vera scorpacciata dia ...Questa settimana si giocherà il secondo major stagionale, Jordan Spieth riuscirà a vincerlo? Per il giocatore statunitense per riuscire a completare il grande slam alla carriera, cioè vincere tutti e ...È Rory McIlroy il grande favorito dell'edizione numero 103 del Pga Championship, secondo major della stagione di golf. Molte sono però le novità di questa edizione e molti i pretendenti al prestigioso ...