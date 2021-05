Golf | al via il Pga Championship

(Di giovedì 20 maggio 2021) A Kiawah Island, in Usa, prende il via oggi il Pga, secondo torneo 2021 dello Slam. In campo tutti i migliori compreso Francesco Molinari che, dopo un ottimo inizio di stagione, sta ...

Quotidiano.net

A Kiawah Island, in Usa, prende il via oggi il Pga Championship, secondo torneo 2021 dello Slam. In campo tutti i migliori compreso Francesco Molinari che, dopo un ottimo inizio di stagione, sta attraversando un periodo di difficoltà. Previsto anche uno "Studio", in onda live ogni giorno su Sky Sport 24, riproposto, poi, poco prima del via sui canali che trasmetteranno il torneo, con la conduzione di Francesca Piantanida.