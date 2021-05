Gli indignati a giorni alterni e il silenzio ipocrita sui crimini di Assad

(Di giovedì 20 maggio 2021) Leggo questo straordinario reportage di Joby Warrick pubblicato dalla Nave di Teseo con il titolo “La Linea Rossa” e davvero torno a sorprendermi per la desolante indifferenza, spinta oltre la soglia del cinismo più colpevole, allo sterminio del popolo siriano ad opera del tiranno Bashar-al-. Ma come, le strage documentata di centinaia di migliaia di siriani ammazzati con i gas asfissianti, città intere rase al suolo, una moltitudine di bambini massacrati, l’uso sistematico della tortura, un popolo di profughi nella disperazione e nell’emergenza umanitaria e noi niente, nemmeno un corteo, una manifestazione, una lacrima, nemmeno un minimo di indignazione, quando poi ci si indigna per qualsiasi cosa? Si possono capire i governi, le diplomazie, le ragioni della geopolitica se si considera l’alleanza con chi ha contribuito alla sconfitta dell’apocalisse chiamata ...

Advertising

Ciuba11 : RT @alefitpiu: Di piu’ non potevo... ora vediamo gli indignati cosa dicono.... ???????? - Minutza2 : RT @Lisaonthesofa: Volevo solo informare gli 'indignati' che il verbo 'scatarrare' è corretto e soprattutto rende perfettamente l'idea di q… - max65bo : RT @Lisaonthesofa: Volevo solo informare gli 'indignati' che il verbo 'scatarrare' è corretto e soprattutto rende perfettamente l'idea di q… - Gioia_8 : RT @Lisaonthesofa: Volevo solo informare gli 'indignati' che il verbo 'scatarrare' è corretto e soprattutto rende perfettamente l'idea di q… - Mcristi99041260 : RT @Lisaonthesofa: Volevo solo informare gli 'indignati' che il verbo 'scatarrare' è corretto e soprattutto rende perfettamente l'idea di q… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli indignati

L'HuffPost

Leggo questo straordinario reportage di Joby Warrick pubblicato dalla Nave di Teseo con il titolo 'La Linea Rossa' e davvero torno a sorprendermi per la desolante indifferenza, spinta oltre la soglia ...... fatta in maggior parte di commentie stupiti per quanto era stato richiesto. C'è stato ... Voi che ne pensate? Le critiche delle persone sono giustificate oppureadolescenti possono ...Nemmeno un corteo, una lacrima, nemmeno un minimo di indignazione, quando poi ci si indigna per qualsiasi cosa?L’appoggio del presidente americano Joe Biden all’attacco di Israele a Gaza non è andata giù agli attivisti arabo-americani della comunità Dearborn, in Michigan, che hanno pianificato una serie di pro ...