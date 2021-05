Gli auguri ad Al Bano scatenano lo scontro tra Loredana Lecciso e Romina Power Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 20 maggio 2021) Unotraera esattamente quello che AlCarrisi non avrebbe voluto voluto per il suo compleanno (). Il cantante aveva chiesto ancora una volta che come regalo per i suoi 78 anni le mamme dei suoi figli facessero la pace, trovassero un punto di incontro. Il messaggio non è stato recepito, anzi siache lahanno fatto in modo di innescare ben altro che la pace. Iniziamo daglidiad Al. Questa mattina la mamma di Jasmine e Aljr ha postato unache sembra a dir poco studiata nel minimo dettaglio. “Il primo scatto di una giornata speciale. ...