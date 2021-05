Gli arci-complotti di Monsignor Viganò sul Covid: “La farsa pandemica crollerà” | VIDEO (Di giovedì 20 maggio 2021) Il personaggio è sempre stato controverso: prima fu seguace delle teorie cospirazioniste di QAnon e del Deep State e del Nuovo Ordine Mondiale che ordiva contro Donald Trump; poi si è scagliato contro le restrizioni sanitarie per scongiurare l’aumento dei contagi parlando di dittatura sanitaria. Sembrava aver raggiunto la vetta (o toccato il fondo, dipende dai punti di vista), ma Monsignor Carlo Maria Viganò ha raggiunto un nuovo primato racchiuso in 21 minuti di VIDEO da far impallidire anche il più certificato complottista e bufalaro. Viganò, l’arcivescovo complottista che nega la pandemia Il titolo del suo intervento – che sarà trasmesso in forma integrale il prossimo 30 maggio a un evento in streaming della Confederazione dei Triarii – è la sintesi delle tematiche ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Il personaggio è sempre stato controverso: prima fu seguace delle teorie cospirazioniste di QAnon e del Deep State e del Nuovo Ordine Mondiale che ordiva contro Donald Trump; poi si è scagliato contro le restrizioni sanitarie per scongiurare l’aumento dei contagi parlando di dittatura sanitaria. Sembrava aver raggiunto la vetta (o toccato il fondo, dipende dai punti di vista), maCarlo Mariaha raggiunto un nuovo primato racchiuso in 21 minuti dida far impallidire anche il più certificatosta e bufalaro., l’vescovosta che nega la pandemia Il titolo del suo intervento – che sarà trasmesso in forma integrale il prossimo 30 maggio a un evento in streaming della Confederazione dei Triarii – è la sintesi delle tematiche ...

Advertising

rob_arci : RT @NatMarmo: @danieledv79 @CardelliAc Il problema è sempre lo stesso, gli elettori poco informati che si lasciano influenzare da questi so… - rob_arci : RT @danieledv79: Gli attacchi indecenti de la #Geloni e altri sedicenti giornalisti de sx sx contro Isabella #Conti sono la prova che quest… - rob_arci : RT @AMTomarchio: I grillini, dopo aver ripetuto a ogni nostro tweet che IV nei sondaggi sta allo zero virgola, quando gli fai notare che il… - rob_arci : RT @CasatiSilvano: Il grillino non ammette i propri fallimenti neppure di fronte alla constatazione della realtà. Cosí al governo come al C… - rob_arci : RT @Arturo_Parisi: Governo Draghi: gli elettori grillini in testa all’opposizione ma nonostante i loro ministri i più lontani dagli elettor… -