Giulia Bongiorno, tutto sull'avvocato che è stato anche ministro (Di giovedì 20 maggio 2021) Nominata ministro per la Pubblica Amministrazione nel Governo Conte, sull'avvocato Giulia Bongiorno ci sono tantissime cose da sapere: scopriamo di più! La chiamano 'avvocato dei vip' per la folta schiera di clienti che ha difeso nella sua carriera, donna impegnata in difesa delle altre donne, è nota per aver fondato l'associazione Doppia Difesa, insieme a Michelle Hunziker. Nella vita privata è una madre felice, dopo aver atteso a lungo nel desiderio di maternità che sempre le è appartenuto… Chi è Giulia Bongiorno? Classe 1966, nata a Palermo, Giulia Bongiorno vive a Roma ed è figlia di un noto docente, Girolamo Bongiorno, professore emerito di Diritto processuale civile all'Università La Sapienza. Laureata in Giurisprudenza, ...

