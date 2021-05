Giudice Sportivo | sei squalificati in Serie C

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo

TifosiPalermo

Fermati dalci sono Luis Alberto, Luiz Felipe e Andreas Pereira. Per il brasiliano la sua avventura in biancoceleste potrebbe essere terminata nel quarto d'ora contro il Torino. Le ...Ildi Serie C ha reso noti i provvedimenti presi durante il secondo turno dei playoff del girone di Serie C. Salterà Palermo - Avellino Gregorio Luperini : il centrocampista rosa ha ...Al "Franco Scoglio" la squadra di Novelli rifila un poker ai calabresi e mantiene invariato il vantaggio in classifica (+4) sull'Fc, staccando la Gelbison, Grande protagonista il centravanti che si po ...La Procura Federale potrebbe aprire un fascicolo sull’accaduto. La Lazio pronta a denunciare il presidente del Torino ...