Giro d'Italia, successo di Vendrame a Bagno di Romagna. Bernal sempre in Maglia Rosa (Di giovedì 20 maggio 2021) Andrea Vendrame ha vinto la dodicesima tappa del Giro d'Italia. Egan Bernal ha conservato la Maglia Rosa. Bagno DI Romagna (FORLI'-CESENA) – successo di Andrea Verdame per la dodicesima tappa del Giro d'Italia. Il portacolori della AG2R Citroen Team è riuscito a sfruttare alla perfezione la fuga e battere in volata Christopher Hamilton. Terzo posto per George Bennett che ha approfittato della penalità a Gianluca Brambilla per volata scorretta. In top ten in chiave italiana anche Giovanni Visconti (5°), Simone Petilli (8°) e Simone Ravanelli (10°). @AndreaVendra #Giro pic.twitter.com/k0Q2vQvNwl— Giro d'Italia (@Giroditalia) May 20, 2021

