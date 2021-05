Giro d'Italia. La redenzione di Andrea Vendrame (Di giovedì 20 maggio 2021) In quella forsennata ricerca della solitudine che l'ha spinto sino sotto lo striscione d'arrivo di Bagno di Romagna si nascondevano anni di ingiustificate e ingiustificabili tribolazioni. Sono esplose in braccia aperte e pugni chiusi sotto il cielo, in un urlo. Liberatorio, riappacificante. Andrea Vendrame ha visto la redenzione apparigli nel vuoto di schiene in bicicletta a precederlo sulla striscia bianca orizzontale che segnava il termine della dodicesima tappa del Giro d'Italia 2021. Solo una schiera di fotografi davanti a lui. Solo la speranza, questa di facile soddisfazione, che qualcuno di loro potesse scattare la foto giusta, quella da tenere, da guardare ogni tanto. Quella che raffigurava la pura gioia e chissà magari l'inizio di un nuovo capitolo ciclistico. Il futuro può aspettare ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 maggio 2021) In quella forsennata ricerca della solitudine che l'ha spinto sino sotto lo striscione d'arrivo di Bagno di Romagna si nascondevano anni di ingiustificate e ingiustificabili tribolazioni. Sono esplose in braccia aperte e pugni chiusi sotto il cielo, in un urlo. Liberatorio, riappacificante.ha visto laapparigli nel vuoto di schiene in bicicletta a precederlo sulla striscia bianca orizzontale che segnava il termine della dodicesima tappa deld'2021. Solo una schiera di fotografi davanti a lui. Solo la speranza, questa di facile soddisfazione, che qualcuno di loro potesse scattare la foto giusta, quella da tenere, da guardare ogni tanto. Quella che raffigurava la pura gioia e chissà magari l'inizio di un nuovo capitolo ciclistico. Il futuro può aspettare ...

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : Buonanotte ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - SignorAldo : RT @GiulioSiamoNoi: #VERITAeGIUSTIZIAperGIULIO Domenica 23 maggio alle 13 coloriamo di giallo con le nostre magliette e le bandiere il pas… - turismoER : RT @TeatroAlighieri: #giroditalia2021 ??????????? Siamo pronti con il nuovo vestito ad accogliere il Giro d'Italia! Grazie a #QuickLightning l… -