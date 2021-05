Giro d'Italia. Andrea Vendrame vince a Bagno di Romagna, Bernal sempre in rosa (Di giovedì 20 maggio 2021) Battuto Hamilton nella volata a due. Fuga di 16 e poi azione di quattro sull'ultima salita. La maglia rosa controlla i big, reazione di Nibali che guadagna 7" Leggi su rainews (Di giovedì 20 maggio 2021) Battuto Hamilton nella volata a due. Fuga di 16 e poi azione di quattro sull'ultima salita. La magliacontrolla i big, reazione di Nibali che guadagna 7"

