Giro d'Italia 2021, Vendrame: "Sono ancora emozionato, si avvera un sogno" (Di giovedì 20 maggio 2021) "Sono ancora emozionato. Oggi si è avverato un sogno, ringrazio anche il mio compagno di squadra Bouchard. Ha fatto un lavoro fantastico". Sono queste le parole di Andrea Vendrame, vincitore della dodicesima tappa del Giro d'Italia 2021, la Siena-Bagno di Romagna. "Ho provato anche a smettere di correre – ammette il corridore della AG2R Citroen Team a Rai Sport –, se non fosse stato per Luciano Rui, quando ero in Zalf, che mi ha risollevato insieme a Gianni Faresin, non sarei qui. Ne ho passate di cotte e di crude, essere qui a vincere al Giro è fantastico". SportFace.

