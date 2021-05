Giro d’Italia 2021, tappa di oggi Siena-Bagno di Romagna: percorso, altimetria, favoriti. Il Passo del Carnaio può fare selezione (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo lo sterrato di Montalcino che ha stravolto la classifica generale, il Giro d’Italia 2021 riparte dalla sua dodicesima tappa, un’altra giornata molto insidiosa per il folto gruppo della Corsa Rosa. La Siena-Bagno di Romagna, con i suoi 212 chilometri, è una delle frazioni più lunghe di questa edizione, e inoltre presenta quattro GPM per un totale di più di 50 chilometri di ascesa e circa 3700 metri di dislivello che potrebbero regalare non poche sorprese. Dunque sarà una tappa da non sottovalutare e capace di regalare altri scossoni in classifica, ma anche in grado di favorire i fuggitivi del giorno o qualche valoroso attaccante. Ma adesso andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa odierna, il percorso, i ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo lo sterrato di Montalcino che ha stravolto la classifica generale, ilriparte dalla sua dodicesima, un’altra giornata molto insidiosa per il folto gruppo della Corsa Rosa. Ladi, con i suoi 212 chilometri, è una delle frazioni più lunghe di questa edizione, e inoltre presenta quattro GPM per un totale di più di 50 chilometri di ascesa e circa 3700 metri di dislivello che potrebbero regalare non poche sorprese. Dunque sarà unada non sottovalutare e capace di regalare altri scossoni in classifica, ma anche in grado di favorire i fuggitivi del giorno o qualche valoroso attaccante. Ma adesso andiamo a scoprire nel dettaglio laodierna, il, i ...

