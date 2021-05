Giro d’Italia 2021, orari di partenza e arrivo Siena-Bagno di Romagna: paesi e località attraversate oggi (Di giovedì 20 maggio 2021) oggi, giovedì 20 maggio 2021, per l’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada andrà in scena la dodicesima tappa, l’undicesima in linea, con partenza da Siena ed arrivo a Bagno di Romagna dopo 212 km. Si tratta della frazione dedicata a Gino Bartali, con passaggio a Ponte a Ema. La partenza fittizia infatti è prevista alle ore 13.40, mentre la partenza reale avverrà alle ore 13.55, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.04 e le 17.24, a seconda della media oraria. Di seguito la cronotabella con gli orari e tutti i paesi attraversati oggi dal Giro d’Italia ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021), giovedì 20 maggio, per l’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada andrà in scena la dodicesima tappa, l’undicesima in linea, condaeddidopo 212 km. Si tratta della frazione dedicata a Gino Bartali, con passaggio a Ponte a Ema. Lafittizia infatti è prevista alle ore 13.40, mentre lareale avverrà alle ore 13.55, infine l’è calcolato tra le 17.04 e le 17.24, a seconda della mediaa. Di seguito la cronotabella con glie tutti iattraversatidal...

