Giro d’Italia 2021: frattura della clavicola e di sei costole per Alessandro De Marchi (Di giovedì 20 maggio 2021) Dal sogno all’incubo, purtroppo nello sport, soprattutto nel ciclismo, il passaggio tra le due cose è davvero molto breve. È stato così per Alessandro De Marchi al Giro d’Italia 2021. Il Rosso di Buja ha trovato probabilmente la gioia più importante della carriera, vestendo per due giorni la Maglia Rosa, ma è stato costretto oggi al ritiro. Una bruttissima caduta ad inizio tappa per il friulano, addirittura trasportato in barella in ambulanza, facendo pensare al peggio. Nel pomeriggio sono arrivati aggiornamenti importanti da parte della sua squadra, la Israel Start-Up Nation. De Marchi ha riportato la frattura della clavicola destra, di sei costole, della prima e ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Dal sogno all’incubo, purtroppo nello sport, soprattutto nel ciclismo, il passaggio tra le due cose è davvero molto breve. È stato così perDeal. Il Rosso di Buja ha trovato probabilmente la gioia più importantecarriera, vestendo per due giorni la Maglia Rosa, ma è stato costretto oggi al ritiro. Una bruttissima caduta ad inizio tappa per il friulano, addirittura trasportato in barella in ambulanza, facendo pensare al peggio. Nel pomeriggio sono arrivati aggiornamenti importanti da partesua squadra, la Israel Start-Up Nation. Deha riportato ladestra, di seiprima e ...

Advertising

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - riccardo_marchi : RT @castelliditalia: Visuale mozzafiato su #piazzadelcampo colpo d'occhio sulla meravigliosa #Siena. L'elegante Palazzo Pubblico (1297-1310… - GiacomoMinniti1 : Domani dad perché c’è il giro d’italia nella mia città, chiedimi se sono felice. -