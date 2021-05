Giro d’Italia 2021, favoriti tappa di oggi Siena-Bagno di Romagna: borsino e stellette. Occhio alle fughe (Di giovedì 20 maggio 2021) Altra frazione insidiosa al Giro d’Italia 2021. Nonostante le tante fatiche accumulate ieri sullo sterrato verso Montalcino, non si ferma la Corsa Rosa che oggi presenta la tappa numero dodici, la Siena-Bagno di Romagna di 212 km. Una frazione molto impegnativa che potrebbe avere uno sviluppo tattico molto interessante, con l’opportunità di una doppia sfida quella tra un eventuale gruppetto di fuggitivi e tra i big della classifica generale. Ben quattro GPM da percorrere nella fase finale, in generale non ci sarà un metro di pianura con saliscendi sin dalla partenza. Monte Morello (7,6 km al 6,6%), il Passo della Consuma (17,1 km al 5,7%), il Passo della Calla (15,5 km al 5,3%) e il Passo del Carnaio (10,8 chilometri al 5,1%) prima della discesa ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Altra frazione insidiosa al. Nonostante le tante fatiche accumulate ieri sullo sterrato verso Montalcino, non si ferma la Corsa Rosa chepresenta lanumero dodici, ladidi 212 km. Una frazione molto impegnativa che potrebbe avere uno sviluppo tattico molto interessante, con l’opportunità di una doppia sfida quella tra un eventuale gruppetto di fuggitivi e tra i big della classifica generale. Ben quattro GPM da percorrere nella fase finale, in generale non ci sarà un metro di pianura con saliscendi sin dalla partenza. Monte Morello (7,6 km al 6,6%), il Passo della Consuma (17,1 km al 5,7%), il Passo della Calla (15,5 km al 5,3%) e il Passo del Carnaio (10,8 chilometri al 5,1%) prima della discesa ...

