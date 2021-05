Giro d’Italia 2021, dodicesima tappa: Vendrame, un arcobaleno azzurro illumina il cielo di Romagna (Di giovedì 20 maggio 2021) L’italiano Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team) ha vinto la dodicesima tappa del 104esimo Giro d’Italia, la traversata appenninica di 212 chilometri da Siena a Bagno di Romagna. Il 27enne di Conegliano ha battuto allo sprint l’australiano Christopher Hamilton (Team DSM). Terzo a 15” si è piazzato il vicentino Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) che ha preceduto il campione di Nuova Zelanda George Bennett (Jumbo-Visma). Invariata la classifica generale con Egan Bernal (Ineos Grenadiers) che mantiene 45” sul russo Alexander Vlasov (Astana Premier Tech) con il siciliano Damiano Caruso (Bahrain Victorious) terzo a 1’12”. Questo il risultato, oggettivamente deludente, di una frazione che sulla carta si presentava come una delle più dure della corsa rosa. Invece, partita la solita fuga ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) L’italiano Andrea(AG2R Citroën Team) ha vinto ladel 104esimo, la traversata appenninica di 212 chilometri da Siena a Bagno di. Il 27enne di Conegliano ha battuto allo sprint l’australiano Christopher Hamilton (Team DSM). Terzo a 15” si è piazzato il vicentino Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) che ha preceduto il campione di Nuova Zelanda George Bennett (Jumbo-Visma). Invariata la classifica generale con Egan Bernal (Ineos Grenadiers) che mantiene 45” sul russo Alexander Vlasov (Astana Premier Tech) con il siciliano Damiano Caruso (Bahrain Victorious) terzo a 1’12”. Questo il risultato, oggettivamente deludente, di una frazione che sulla carta si presentava come una delle più dure della corsa rosa. Invece, partita la solita fuga ...

