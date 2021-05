Giro d’Italia 2021, Andrea Vendrame: “Avevo rischiato di smettere di correre. Oggi si è avverato un sogno” (Di giovedì 20 maggio 2021) Andrea Vendrame ci aveva già provato due anni fa, su quel traguardo di San Martino di Castrozza rimasto nella sua mente per così tanto tempo dopo quel salto di catena che gli aveva giocato sfortuna alla Corsa Rosa. Ha ritentato tante altre volte, sino ad Oggi, all’attacco giusto, la fuga bidone in grado di giocarsi la tappa odierna del Giro d’Italia 2021 con arrivo a Bagno di Romagna. Il Passo del Carnaio gli ha portato fortuna, dandogli la possibilità di esprimersi al suo meglio, nella sua grande qualità da finisseur che sa ben difendersi in salita nonché essere molto veloce negli arrivi più insidiosi. Contro il trevigiano l’altro azzurro Gianluca Brambilla, George Bennett, ma soprattutto Christopher Hamilton, l’unico a resistere all’immensa voglia di Vendrame di ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)ci aveva già provato due anni fa, su quel traguardo di San Martino di Castrozza rimasto nella sua mente per così tanto tempo dopo quel salto di catena che gli aveva giocato sfortuna alla Corsa Rosa. Ha ritentato tante altre volte, sino ad, all’attacco giusto, la fuga bidone in grado di giocarsi la tappa odierna delcon arrivo a Bagno di Romagna. Il Passo del Carnaio gli ha portato fortuna, dandogli la possibilità di esprimersi al suo meglio, nella sua grande qualità da finisseur che sa ben difendersi in salita nonché essere molto veloce negli arrivi più insidiosi. Contro il trevigiano l’altro azzurro Gianluca Brambilla, George Bennett, ma soprattutto Christopher Hamilton, l’unico a resistere all’immensa voglia didi ...

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - Fanta_Cycling : Giro d’Italia, la prima volta di Vendrame ?? #giroditalia #Giro104 #vendrame @AndreaVendra @AG2RCITROENTEAM - 2849Dama : RT @aiaggaia: ????????????????GIRO D’ITALIA oggi, via Chiantigiana, Firenze???????????????? Salita come sofferenza Discesa come ebbrezza La misura del mon… -