Giro di fatture false | blitz della Finanza | sequestro da mezzo milione a nota società della Campania

Ultime Notizie dalla rete : Giro fatture Fatture false, sequestrato mezzo milione a cooperativa nel salernitano Il provvedimento cautelare è stato emesso al termine di un'indagine - si legge in una nota - "volta ad appurare un presunto giro di fatture false, messo in atto da alcune società della Piana del Sele ...

Fatture false, sequestrati beni per quasi mezzo milione Salento . Un giro di fatture false da parte di alcune società della Piana del Sele, che ha portato al sequestro - da parte dei finanzieri del comando provinciale - di 490mila euro nei confronti di una cooperativa ...

Cilento, giro di fatture false: nei guai una cooperativa di trasporti

Fatture false, sequestro da 500mila euro a cooperativa cilentana Su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, la guardia di finanza di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo, finalizzato ...

