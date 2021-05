Giornata Mondiale delle Api | perché sono importanti e cosa possiamo fare per salvarle?

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il 20 maggio è la Giornata Mondiale delle Api. Spesso ci si dimentica di quanto siano importanti e una giornata come questa serve per ricordarlo a tutti.

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Mondiale

Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, celebra giovedì 20 maggio ladelle Api supportando Buono APS, un'associazione che si occupa di tutela ambientale e divulgazione scientifica tramite le api. Dal 20 al 26 maggio, i proventi delle vendita della ...Così Cia - Agricoltori Italiani che, nelladelle Api, rilancia l'allarme sullo stato di salute di questi insostituibili impollinatori, da cui dipende il 70% della produzione ...Il 20 maggio è la Giornata Mondiale delle Api. Spesso ci si dimentica di quanto siano importanti e una giornata come questa serve per ricordarlo a tutti. Le api hanno un ruolo importantissimo nel mant ...In occasione della Giornata Internazionale dell’Accessibilità Digitale (20 maggio 2021), Airbnb presenta una wishlist di case da sogno, accessibili e disponibili sulla piattaforma.